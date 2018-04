Ingleses levam título no Mundial da Star; Torben é 3.º Os velejadores ingleses Iain Percy e Andrew Simpson, atuais campeões olímpicos, confirmaram o favoritismo nesta quinta-feira e ficaram com o título do Mundial de Star, disputado no Rio de Janeiro. Os brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira garantiram lugar no pódio, com o terceiro lugar.