Ingleses querem debate por Olimpíada A rede de TV britânica BBC vai realizar um debate com as 5 cidades candidatas aos Jogos Olímpicos de 2012. Os representantes de Paris, Londres, Madrid, Moscou e Nova York já aceitaram o convite da emissora, que ainda não definiu data nem o local do debate, segundo revelou seu porta-voz, Kevin Young. A provável sede seria Turim, local dos Jogos de Inverno de 2006, e a data poderia ser no fim deste mês. O Comitê Olímpico Internacional (COI), que decide em 6 de julho qual será a vencedora, divulgou neste sábado que não tem nada contra o debate, desde que as regras de organização olímpica sejam respeitadas.