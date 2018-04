Ingleses vencem regata e ficam perto do título mundial Os velejadores ingleses Iain Percy e Andrew Simpson ficaram um pouco mais perto da conquista do título do Campeonato Mundial de Star, que está sendo disputado no Rio, com a vitória da quarta regata, de 10,5 milhas náuticas, disputada nesta terça-feira e marcada pelo aumento da velocidade dos ventos durante a prova, que começou com 6 nós e terminou com rajadas de 12 nós.