Ingressos estão 33% mais caros

Os torcedores que quiserem acompanhar o Campeonato Paulista de 2008, especialmente os que gostam de assistir aos jogos nos estádios, terão dificuldades. Aos sábados, várias partidas serão disputadas às 20h30. No domingo, às 11 horas. Outro obstáculo é o preço dos ingressos de arquibancada, 33% mais caros: a Federação Paulista aumentou os bilhetes de R$ 15 para R$ 20. As mudanças dos horários e o desmembramento da tabela, às terças, quartas e quintas-feiras, sábados e domingos, ocorreram em função das transmissões pela televisão. Todos os jogos serão televisionados, até pelo sistema pay-per-view - o que obrigou os organizadores a marcar duelos em horários móveis. O Paulista é considerado o melhor e mais bem organizado Estadual do País. Mas é estranho que comece numa 4.ª-feira - dia 16 de janeiro -, no acanhado Estádio da Rua Javari, com Juventus x Noroeste, às 16 horas. Em compensação, a festa promete ser grande em Mirassol, que verá o time local, pela primeira vez na Série A1, contra o Barueri. No mesmo dia, a Portuguesa comemora o retorno à elite, no Canindé, contra o Santos. No dia seguinte, será a vez de os outros clubes grandes da capital entrarem em campo. O Palmeiras recebe o Sertãozinho, no Palestra Itália, o São Paulo vai ao Vale do Paraíba para enfrentar o Guaratinguetá e o Corinthians mede forças contra o Guarani. O primeiro clássico será no dia 27 de janeiro, entre São Paulo e Corinthians. A final está prevista para o dia 6 de maio. Os clubes deverão apresentar a lista dos jogadores que participarão do torneio até o dia 11 de janeiro, mas poderão inscrever atletas até o dia 22 de fevereiro. REGULAMENTO O regulamento do próximo Campeonato Paulista será o mesmo de 2007. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único, que classificará as quatro melhores equipes para as semifinais. Duelos de ida e volta definirão os finalistas. A decisão também será em dois jogos. Os quatro piores da primeira fase serão rebaixados para a Série A2 em 2009.