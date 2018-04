Ingressos grátis vão ser distribuídos A Fifa anunciou que irá distribuir 120 mil ingressos grátis para residentes na África do Sul durante a Copa do Mundo de 2010. A notícia foi dada pelo secretário-geral da entidade, Jerome Volcke, na véspera do sorteio das Eliminatórias da Europa, Ásia, África e Américas Central e do Norte, hoje. O dirigente esclareceu que medidas vão ser tomadas para impedir a revenda dos ingressos grátis no mercado paralelo e garantiu que patrocinadores vão bancar o custo dos ingressos gratuitos. Segundo o comitê organizador do Mundial, ficou decidido que, para garantir a presença de sul-africanos nos estádios nos jogos da primeira rodada, os ingressos mais baratos vão custar por volta de US$ 20. Para os sul-africanos, os ingressos mais caros para a primeira rodada (exceto o jogo de abertura) vão custar US$ 160 - para os demais torcedores, o preço será de US$ 450.