Ingressos na NFL sofrem aumento de 3,9% para a temporada

Jessica Rinaldi - 21/8/2009 - Reuters

Novo estádio do Dallas Cowboys causa polêmica pelos preços exorbitantes oferecidos aos torcedores

SÃO PAULO - Apesar da crise e do anúncio de que 24 dos 32 clubes não aumentaram seus ingressos para a temporada que começa nesta quinta, a NFL teve um aumento de 3,9% nos ingressos, que agora custam, na média, US$ 74,99 (aproximadamente R$ 137).

Veja também:

Quarterbacks, a arma para o 'resgate' da temporada da NFL

NFL - Leia tudo sobre o campeonato

A principal razão para o aumento nos ingressos é o time mais popular da NFL, o Dallas Cowboys, que inaugura seu novo estádio (custou cerca de R$ 2,10 bilhões) nesta temporada. A média de preço do ingresso para qualquer jogo dos Cowboys é de cerca de R$ 292, recorde para qualquer evento esportivo. Antes, o time que mais cobrava pelos ingressos era o New England Patriots, que hoje possui média de R$ 215.

Mas nem todo ingresso no novo estádio do Dallas Cowboys pode ser considerado caro. A equipe oferece ingressos para a temporada com o preço de US$ 59 (cerca de R$ 107), que é o mesmo valor do ingresso mais barato para jogos do Cincinnati Bengals, que está localizado em uma das áreas americanas mais afetadas pela crise. Os Cowboys também oferecem ingressos a US$ 29 (cerca de 53), mas sem assento. O torcedor poderá andar pelo estádio e acompanhar o jogo de uma sala, em pé.

Dos 24 times que mantiveram seus preços, o Detroit Lions, que não venceu jogo algum na temporada passada, diminuiu o preço de seus ingressos em 1%. Já o comissário da NFL, Roger Goodell, diz que a liga analisa a possibilidade de permitir a transmissão dos jogos para a praça em que ocorrem, devido a crise financeira.

COWBOYS STADIUM

Ao contrário de outras equipes, o Dallas Cowboys, o mais popular da NFL, esbanja investimento. Seu dono, o lendário Jerry Jones , investiu nada menos que US$ 1,15 bilhão (cerca de R$ 2,76 bilhões) no novo estádio do time, que será inaugurado oficialmente na partida diante do rival New York Giants, no domingo, dia 20.

Além de contar com pizzas a US$ 60 e bebidas a US$ 20, o novo estádio gera polêmica por sua opulência e, principalmente, pelo seu telão, da Mitsubishi, que custou US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 73,2 milhões) e possui 2.322 m² (equivalente a quase seis quadras de basquete) foi colocado no centro do gramado, a 27 metros de altura - ou um prédio de nove andares - e muitos acreditam que, apesar da altura que se encontra, poderá prejudicar o jogo.