Ingressos para o Pan-Americano custarão de 10 a 250 reais O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos (CO-RIO) cumpriu parte da promessa e divulgou nesta segunda-feira os primeiros detalhes da venda de ingressos prevista para começarem no dia 4 de abril. Cerca de 2 milhões de entradas serão disponibilizadas ao torcedor, que pagará o preço mínimo de R$ 10 e máximo de R$ 250. Apesar das primeiras informações, várias perguntas ficaram sem respostas porque o CO-RIO limitou-se a enviar por correio eletrônico os dados e cancelou a coletiva que seria realizada para dar esclarecimentos. Diante da atitude da entidade, o torcedor ainda não poderá saber como adquirir as entradas, inicialmente disponibilizadas no dia 4. A princípio, os bilhetes seriam vendidos em uma primeira fase somente pela internet mas, agora, o CO-RIO estuda a possibilidade de iniciar a comercialização em conjunto com as bilheterias das sedes das disputas. O total de ingressos disponibilizados, que seria de 2,3 milhão, também não foi confirmado. Detalhes sobre os ingressos Panam-club, que oferecerá os melhores lugares ao público e uma série de privilégios, assim como o Day-pass, passaporte para o torcedor assistir a várias competições em um dia, também ficaram sem maiores esclarecimentos. Mas, o torcedor, aos menos, já saberá que para ver o início e final dos Jogos, no Estádio do Maracanã, poderá escolher entre quatro tipos de ingressos: R$ 250, R$ 150, R$ 100 e R$ 20 para as cerimônias de abertura, e R$ 150, R$ 100, R$ 50 e R$ 20, nas de encerramento. Vôlei de quadra e praia, basquete e ginástica artística (nas categorias masculinas e femininas), além do futsal, serão as modalidades mais caras dos jogos. Para assistir a uma final, o público terá que escolher entre três faixas de preços: R$ 120, R$ 60 e R$ 30. Já o futebol, que não será disputado pela categoria profissional dos países participantes, R$ 80, R$ 40 e R$ 20. Algumas competições não terão ingressos cobrados, caso da Vela (na Baía de Guanabara), o esqui aquático (na Lagoa Rodrigo de Freitas), a maratona aquática (na praia de Copacabana), além das provas de rua, maratona, triatlo, marcha atlética e ciclismo de estrada. Quanto ao boliche, por ser disputado em um local pequeno, só será permitida a entrada de credenciados.