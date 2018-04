Inocêncio avança no 110m com barreira O atleta brasileiro Matheus Inocêncio se classificou, nesta quarta-feira, para as semifinais do 110 metros com barreira ao vencer a quarta bateria eliminatória com o tempo de 13s33, a melhor marca de sua carreira. Seu tempo foi o sétimo melhor entre os 24 classificados. O melhor tempo das eliminatórias ficou com o francês Ladji Doucource, com 13s23. Márcio Simão, o outro brasileiro da modalidade, marcou 13s53 e não conseguiu se classificar.