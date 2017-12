Inocêncio é ouro na Universíada Depois do 8.º lugar no Mundial de Helsinque nos 110 m com barreiras, Matheus Inocêncio ficou com o ouro, nesta terça-feira, na Universíada de Izmir, na Turquia, com 13s45. Nos 100 m, Sandro Viana foi bronze (10s58) e, na natação, Nicholas Santos também ficou em 3º nos 50 m borboleta (23s98). O Brasil é 12º no quadro de medalhas, com 2 ouros, 2 pratas e 4 bronzes.