Inocêncio na final dos 110m com barreiras O velocista brasileiro Mateus Inocêncio se classificou nesta quinta-feira para a final da prova de 110 metros com barreira dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ele registrou o tempo de 13s34, ficando com a quarta posição em sua série. Na mesma bateria, o francês Ladji Doucoure foi o mais veloz com 13s06 seguido do norte-americano Terrence Trammell (13s17) e do cubano Anier Garcia (13s30). Inocêncio, de 23 anos, é o primeiro brasileiro a competir nos Jogos de Inverno e de Verão. Em 2002, ele integrou a equipe brasileira de bobsleigh que participou dos Jogos de Inverno, em Salt Lake City. Os atletas voltam à pista nesta sexta-feira às 15h30 (horário de Brasília) para a definição dos medalhistas. A expectativa do brasileiro é ficar ?pelo menos entre os cinco primeiros?, disse.