Inocêncio volta ao Brasil para férias O atleta Matheus Facho Inocêncio, sétimo colocado nos 110 metros com barreiras na Olimpíada de Atenas, retornou nesta quinta ao Brasil. Passou por Ribeirão Preto, onde participou de uma entrevista coletiva, organizada por um de seus patrocinadores (a Cevasa Central Energética), e no final da tarde seguiu para a casa de seus pais, na cidade natal Patrocínio Paulista (SP), ao lado de Franca (398 quilômetros). Depois de quatro meses fora do País, Inocêncio só quer pensar nas curtas férias. Já no dia 3 de outubro, Inocêncio retorna aos treinos, visando o ano de 2005: a prioridade será o Campeonato Mundial de Helsinque, na Finlândia, em agosto, mas ele ainda disputará, pela primeira vez, as sete etapas do circuito indoor na Europa. ?A saudade dos meus pais é fora do comum?, disse o corredor, que, após disputar a final de sua prova em Atenas, permaneceu na Europa. Ele participou de quatro eventos: venceu as corridas de Oristano e Cagliari, ambas na Itália, e foi quarto em Berlim e sétimo em Monaco, as duas últimas válidas pela Golden League, vencida pelo americano Allen Johnson. Inocêncio é o único atleta brasileiro que disputou olimpíadas de verão e de inverno e ainda não sabe se voltará a competir no bobsled em Turim, em 2006, prova que disputou em 2002 em Salt Lake City. "Depende da seletiva, alguns integrantes da equipe já mudaram... Além disso, tenho contrato no atletismo", disse ele. Inocêncio até que gostaria de competir em Turim, mas resume o seu sentimento atual: "O atletismo é, hoje, o meu ramo de vida, e não depende só de mim." Ou seja, ele ainda consultará o técnico Marcelo Lima e respeitará os patrocinadores Cevasa, Mizuno e Caixa Econômica Federal, até o final de 2005. Depois, vai depender de outros fatores. Matheus Inocêncio, aos 23 anos, sabe que pode progredir nos 110 metros com barreiras e até disputar uma medalha em Pequim, em 2008. "Vou para brigar, estarei mais experiente", avisa ele. Para isso, vai treinar intensamente no Ibirapuera, defendendo a equipe Associação Patrocinense de Atletismo, de sua cidade natal. O atleta Inocêncio agradeceu o apoio da técnica Marysol Gaudenzi, que a descobriu em Patrocínio Paulista, para onde seguiu, para encontrar-se com os pais e os cinco irmãos, que o aguardavam na Chácara São Francisco. Antes de competir, sempre procura conversar com os pais. Reconhece que precisará, em breve, de um psicólogo, para não ficar tanto nessa dependência. Mas, por enquanto, quer descansar um pouco e curtir esse momento com parentes e amigos de infância.