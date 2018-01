Inoue conquista ouro da Jigoro Kano O japonês Kosei Inoue recuperou-se do fiasco na Olimpíada de Atenas, em agosto, quando perdeu invencibilidade de quatro anos, e conquistou, hoje, o ouro na Copa Jigoro Kano, em Tóquio. O judoca, tricampeão mundial e ouro em Sydney, confirmou o favoritismo e não deu chance aos adversário na tradicional competição que não tem divisão por categoria. O Brasil foi representado pelo pesado Daniel Hernandes e pelo médio Carlos Honorato. Hernandes vingou-se do estoniano Indrek Peterson, que o eliminou em Atenas. A vitória sobre o velho rival ocorreu pelo menor número de faltas. "Estava com ele atravessado na garganta." O brasileiro, no entanto, perdeu para o bielorruso Yury Ryback na segunda luta, por ippon, e, depois, caiu na repescagem. Honorato foi eliminado na primeira rodada pelo alemão Michael Jurack.