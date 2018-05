Inscrições para a corrida de São Silvestre estão encerradas

A organização da Corrida de São Silvestre anunciou nesta terça-feira que as inscrições para a prova deste ano estão encerradas. As 20 mil vagas abertas ao público foram todas preenchidas. A edição de 2009, que acontece em 31 de dezembro, nas ruas de São Paulo, será a 85.ª na história da corrida.

Os inscritos na prova terão agora cinco dias para retirar o kit de atleta. As entregas serão feitas no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, no bairro do Paraíso, de 26 a 30 de dezembro. No dia da corrida não serão entregues kits. Mais informações sobre a entrega estão disponíveis no site oficial da São Silvestre (www.saosilvestre.com.br).

Na edição do ano passado, os estrangeiros dominaram ambas as provas. No masculino, o vencedor foi o queniano James Kipsang, enquanto a etíope Yimer Wude ganhou no feminino. A última vitória de brasileiros foi em 2006, quando Franck Caldeira venceu no masculino e Lucélia Peres levou a melhor no feminino.

Já o percurso da São Silvestre continua o mesmo das últimas edições. Serão 15 quilômetros, com largada em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Paulista.