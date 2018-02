Inspetores do COI deixam Paris Os inspetores do Comitê Olímpico Internacional, encarregados de avaliar as candidatas a sede aos Jogos Olímpicos de 2012, deixaram Paris, neste domingo, viajando para Moscou, a última das cinco cidades a ser visitada. Paris, pela "excelência", Madri pelo "profissionalismo", Londres pela "paixão" e Nova York pelo "entusiasmo", todas foram elogiadas pela comissão. Os delegados do COI escolherão a cidade que vai receber os Jogos no dia 6 de julho, em Cingapura.