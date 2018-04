Inspiração na seleção de 1990 Um site especializado em camisas de futebol publicou ontem o modelo que deverá ser utilizado pela seleção brasileira na Copa das Confederações. Ele é muito semelhante ao usado pelo Brasil na Copa do Mundo de 1990, especialmente na gola. A principal diferença é que as faixas verdes nas mangas agora são mais grossas do que as da camisa usada pela seleção no Mundial italiano.