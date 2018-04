A insólita imagem que me referi acima, porém, foi uma tomada de câmera do banco de reservas do Flamengo e que acabou enquadrando Dorival Junior sentado. Sim, sentado no banco, como os técnicos faziam nos velhos tempos. Fiquei muito feliz em voltar a ver essa imagem, como num álbum de família.

Não importa se o motivo talvez fosse a temperatura das quatro horas da tarde em Conselheiro Galvão. O fato é que lá estava um treinador sentado no banco! Devo acrescentar que o treinador do Madureira já imbuído de suas funções protocolares estava devidamente postado na beira do campo dando instruções para alguém que possivelmente só ele identificava. Essa atitude dos treinadores, me parece, contribui, e muito, para o processo de mediocridade que anda preocupando vários colegas do Estadão, particularmente quando se pensa no papel que acaba de fazer a seleção sub vinte do Brasil.

Não sei como dentro do campo as coisas se passam. Aparentemente, vendo como torcedor, ninguém dá um passo sem que o treinador dê algum palpite, alguma indicação, alguma opinião. Ele sabe tudo e ai de quem não fizer o que ele manda. É claro que os jogadores, sobretudo os mais jovens, jogam olhando para "o homem". Uma careta, um gesto de impaciência, um tapa de desespero na cabeça, pode influir no ânimo do jogador. Por que os treinadores não deixam os jogadores jogarem em paz? Será que realmente eles vêm algo que ninguém mais está vendo? Talvez, é claro, sejam obrigados a isso.

Ficou incorporada às funções do treinador essa vibração ao lado do campo. Para a torcida ele está "fazendo alguma coisa", transmitindo garra, vontade, sei lá. No fundo, no fundo, tudo não passa mesmo é de teatro. E quanto melhor ator for o técnico, melhor aparece diante da torcida. Nessa encenação toda há uma coisa que me diverte muito.

Não sei se muita gente já reparou no que acontece no momento em que se prepara uma substituição. O técnico chama o jogador e começa a lhe dar instruções. Os dois sabem que a câmera está sobre eles. E sempre acontece a mesma coisa. O treinador fala, uma das mãos sobre o ombro do jogador, mostra coisas no campo, gesticula e se agita. O jogador, por seu lado, nem olha para ele. Nunca lhe lança nem um olhar sequer. Olha para chuteira, para cima, olha até para trás. Para o treinador nunca. É como se diante da câmera fizesse questão de afirmar sua independência. É muito engraçado e acontece em todos os jogos. Quanto mais famoso o jogador, aliás, mais clara fica essa atitude. E ao treinador resta gritar na beira do campo.