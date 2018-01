Integrante do COI sofre ameaças O irlandês Pat Hickey, integrante do Comitê Olímpico Internacional (COI), recebeu ameaças de morte por causa da eleição da cidade chinesa de Pequim como sede da Olimpíada de 2008. ?Recebi em meu escritório em Dublin três chamadas com ameaças de morte por parte de um grupo autodenominado Exército de Libertação do Tibete?, contou o dirigente. Segundo ele, o grupo afirma que o irlandês foi um dos membros do COI que votou na cidade chinesa.