Inter adia volta ao Beira-Rio e joga domingo no Vale

PORTO ALEGRE - Ainda não será no próximo fim de semana que o torcedor do Internacional poderá voltar a acompanhar um jogo da sua equipe no Beira-Rio. Nesta terça-feira, o clube comunicou que a partida contra o Cruzeiro, domingo, às 19h30, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, será disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

As obras de reforma do Beira-Rio para a Copa do Mundo ainda não estão concluídas, mas mesmo assim o Inter deseja utilizar o estádio, com capacidade reduzida, em jogos como mandante. A ideia inicial, inclusive, era que a partida desta quarta-feira contra o São Paulo, de Rio Grande, fosse realizado no estádio.

O Inter, porém, vem esbarrando em exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros e pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que solicitam mudanças na passarela de manutenção dos refletores do Beira-Rio. Assim, o desejo do Inter de usar partidas do Campeonato Gaúcho como evento-teste segue, por enquanto, inviabilizado.

O Beira-Rio será palco de cinco partidas na Copa do Mundo, sendo quatro na primeira fase (França x Honduras, Austrália x Holanda, Coreia do Sul x Argélia e Nigéria x Argentina) e um das oitavas de final.