Inter bate Milan e segue em 1.º Enquanto Adriano se divertia no Rio, a Inter de Milão derrotava o Milan, por 2 a 1, de virada, e manteve sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano - tem 43 contra 36 da Roma. O Milan, que perdeu pela segunda vez após conquistar o Mundial de Clubes - já havia sido derrotado, com os reservas, pelo Catânia, por 2 a 1, pela Copa da Itália, é apenas o 12.º, com 18 pontos. O clássico foi decidido no segundo tempo numa falha de Dida, que não segurou o chute de Cambiasso, de fora da área. Kaká, bem marcado, não teve o destaque de outras jornadas. Mesmo assim, ajudou seu time a sair na frente, ao puxar bons contra-ataques. Num deles, Inzaghi sofreu falta, que Pirlo cobrou com precisão. Mas ainda no primeiro tempo, Julio Cruz recebeu na área e, mesmo marcado por três, acertou o canto de Dida. Na etapa final, a Inter foi mais objetiva e após conseguir a virada, soube administrar o marcador. "É importante terminar o ano com sete pontos de vantagem, apesar dos problemas de contusão que tivemos", disse o técnico da Inter, Roberto Mancini. "O Dida falhou num chute defensável", lamentou Carlo Ancelotti, treinador do Milan. A Juventus bateu o Siena, por 2 a 0, e manteve o 3.º lugar, com 35 pontos. Outros jogos: Fiorentina 5 x 1 Cagliari, Livorno 1 x 1 Atalanta, Napoli 1 x 1 Torino, Palermo 2 x 2 Lazio, Reggina 3 x 1 Catania e Udinese 2 x 2 Empoli.