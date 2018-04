Inter derrota o Vasco na volta de Nilmar

Não poderia ter sido mais brilhante o retorno do atacante Nilmar aos gramados, depois do calvário que passou no Corinthians, onde contundiu o joelho duas vezes e saiu do clube por meio de processo judicial. Recuperado de lesão, ele brilhou na sua reestréia pelo Internacional, clube que o revelou. Não fez gol, mas foi decisivo na vitória da equipe colorada sobre o Vasco, por 2 a 1, ontem à noite, em São Januário. A prova disso é que saiu dos pés de Nilmar o passe preciso para Fernandão fazer 1 a 0, logo no começo do primeiro tempo. Além disso, o jovem atacante deu muito trabalho para a zaga do Vasco. Exibiu habilidade, rapidez e visão de jogo, mesmo num campo pesado devido à chuva que atingiu o Rio. "Estou feliz por voltar a jogar futebol e ansioso para fazer gol. Acho que até por essa razão algumas jogadas não têm saído como eu queria", declarou o atacante, no intervalo. " Mas vou voltar para o segundo tempo", avisou, com fome de bola. Nilmar foi substituído aos 15 minutos da etapa final, com a frustração de ter perdido um gol incrível. Já Fernandão estava com a pontaria em dia. Fez 2 a 0, de pênalti. O Vasco ainda diminuiu com Leandro Bonfim, mas não havia mais tempo para tentar o empate.