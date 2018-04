Inter encara sequência radical para virar líder Por ainda ter dois jogos a cumprir, o Internacional vislumbra a real possibilidade de fechar o 1º turno na liderança. E vai enfrentar a sequência mais complicada para um time no Brasileiro. A começar por hoje à noite, diante do Corinthians, serão mais seis jogos contra rivais que figuram entre os melhores ou são duros de serem batidos. Será a grande chance para o técnico Tite provar que a insistência da diretoria em sua permanência no Beira-Rio valeu à pena. Muitos davam como certa sua demissão após deixar escapar os títulos da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Tite balançou, recebeu críticas, vaias e gritos de "burro", mas se segurou. Agora, busca repetir o início do Nacional para fazer o Inter provar que ainda é, sim, um dos melhores times do País, como foi apontado no primeiro semestre. Bater o Corinthians será se vingar da derrota na Copa do Brasil. Depois, no sábado, o desafio é o líder Palmeiras, no Palestra Itália. No primeiro turno, os gaúchos superaram a dupla paulista por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente. A tabela do time colorado ainda tem o Santos (um dos jogos atrasados, no dia 26), o vice-líder Goiás (dia 30), o quinto colocado Atlético-MG (outra partida pendente da fase inicial, no dia 2), o surpreendente Avaí, atualmente em sexto (6/9), e termina diante do Cruzeiro, rival que acabou com seus 100% de aproveitamento no Brasileiro, no empate por 1 a 1 pela quinta rodada, em Minas.