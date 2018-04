Inter goleia Goiás e fica em 3.º

Ajudado pela expulsão de Fernando, do Goiás, logo no início do jogo, o Internacional encontrou uma facilidade inesperada para golear o Goiás na noite de ontem, no Beira-Rio, por 4 a 0 (gols de Marquinhos, Guiñazú, Giuliano e Kléber). Com a vitória, o time gaúcho pulou da 5ª para a 3ª posição, Já o Goiás se manteve na vice-liderança. Embora o time colorado tenha jogado bem desde o início da partida, ele recebeu uma grande vantagem aos 13 minutos de jogo, quando o meia Fernandão, do Goiás, foi expulso ao atingir Magrão com o cotovelo numa disputa de bola. Era o primeiro duelo em que Fernandão, o eterno ídolo colorado, enfrentava seu ex-clube, chegando a ser muito aplaudido quando os alto-falantes do estádio anunciaram o seu nome antes do início do jogo. Com a vantagem de um jogador a mais, o Inter, que já vencia por 1 a 0, passou a dominar o adversário, a essa altura completamente "zonzo" em campo. Logo após a expulsão do meia goiano, a equipe do Beira-Rio aumentou o marcador, com Guiñazú, aos 16 minutos. Como o Goiás não demonstrava ter forças para ameaçar sua vantagem, a equipe gaúcha passou a jogar em ritmo de treino. Na segunda etapa, mesmo sem forçar, Giuliano aumentou para 3 a 0, aos 7 minutos, e o lateral-esquerdo Kléber, acabou por estabelecer a goleada por 4 a 0, aos 35.