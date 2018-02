Inter goleia o Torino, frustra a Roma e amplia vantagem A Internazionale mostrou sua força no Campeonato Italiano: foi dominada pelo Torino no início do jogo, mas reagiu e terminou com uma goleada de 4 a 0 no Estádio San Siro, em Milão. Com a sexta vitória seguida, a invicta Inter segue isolada na liderança, com 37 pontos, com cinco à frente da Roma, que só empatou (1 a 1) com o Livorno. O técnico da Inter, Roberto Mancini, minimizou a vantagem: "Cinco pontos? Não é grande coisa. Todo jogo na Liga é perigoso. Há riscos todos os domingos", declarou. A contagem foi aberta por Ibrahimovic, de pênalti, quando o Torino era melhor na partida. A entrada de Jimenez mudou o jogo no segundo tempo e a Inter venceu com gols de Cruz, Córdoba e do próprio Jimenez. De Rossi, autor do gol da Roma, chorou: "É frustrante. A Inter sempre vence".