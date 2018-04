Inter mostra seu poder ao Milan

No duelo dos brasileiros no Estádio San Siro, ontem, em Milão, no primeiro clássico do Campeonato Italiano desta temporada, brilharam os jogadores da Internazionale, que goleou o Milan por 4 a 0, iniciando, na segunda rodada e de forma excepcional, sua marcha rumo ao pentacampeonato. Thiago Motta e Maicon marcaram, além do argentino Diego Milito, cobrando pênalti, na etapa inicial. Stankovic, com um chute no ângulo de fora da área, fechou o placar no segundo tempo. O resultado serviu também para a Inter se reabilitar da decepcionante estreia diante do Bari (1 a 1) e, ao mesmo tempo, para deixar o técnico Leonardo em situação pouco confortável diante do chefão do Milan, Silvio Berlusconi, que mandou o treinador colocar Ronaldinho Gaúcho mais perto do gol. Mas, quando teve a chance para marcar, o atleta brasileiro ficou devendo. À frente do goleiro Julio Cesar, chutou para fora, quando metade do estádio já se levantava para gritar gol - ele preferiu correr para o árbitro e reclamar de uma falta na área. A partir daí , Ronaldinho passou a ser vaiado pelos torcedores e foi substituído no segundo tempo pelo holandês Huntelaar, que, pelo menos, deu dois chutes a gol. Se Ronaldinho Gaúcho estava mais preocupado em falar e gesticular para as câmeras, os outros brasileiros (incluindo o zagueiro Lúcio, que também apareceu na área adversária para tentar marcar o seu) estavam mais interessados em jogar. Em lance semelhante ao da jogada de Ronaldinho, Thiago Motta bateu certo no canto alto direito do goleiro: Inter 1 a 0. Pouco depois, em pênalti de Gattuso em Maicon, Milito cobrou e marcou. E, para completar no primeiro tempo, depois da justa expulsão de Gattuso, Maicon, em partida com ótima atuação, ampliou depois de receber passe de Milito. No segundo tempo a Inter massacrou o adversário, chutando a gol de todas as distâncias. Além de ter um gol anulado (Eto?o estava impedido), o time criou outras chances, algumas salvas pelo goleiro Storari, que teve boa atuação e impediu um placar mais elástico. Ele só na pegou um ?petardo? de Stankovic, que entrou no seu ângulo esquerdo, no segundo tempo. Outros brasileiros do Milan, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Alexandre Pato, tiveram atuação discreta. Também ontem, na abertura da segunda rodada, Bari e Bologna ficaram no 0 a 0. Hoje, Genoa, Sampdoria, Palermo e Lazio têm a chance de alcançar a ponta, já que a Inter está com quatro pontos na liderança provisória. Estas quatro equipes começaram o campeonato ganhando. O Genoa visita a Atalanta, enquanto a Sampdoria, o outro time de Gênova, recebe a Udinese. A Fiorentina joga em casa, contra o Palermo, e a Lazio vai a Verona enfrentar o Chievo.