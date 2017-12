Interatividade: marca da Adventure Sports Fair Interatividade. Essa é a principal característica da quinta edição da Adventure Sports Fair - a maior feira de aventura do hemisfério sul - que começa nesta quarta-feira e vai até domingo, no Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, em São Paulo. Os visitantes poderão mergulhar em um tanque de quatro metros de profundidade, dirigir jipes 4x4 em um circuito off-road, esquiar em uma pista sintética e ainda passear pelo circuito de arvorismo - técnicas verticais nas copas de árvores - a cinco metros de altura. As atividades serão acompanahdas por instrutores especializados. "No ano passado cerca de 450 pessoas participaram do percurso de arvorismo por dia", conta Márcio Arruda, consultor da Alaya Expedições (pioneira em arvorismo no Brasil). Para poupar os visitantes das longas filas, a empresa usará o sistema de senha e hora marcada para a realização do percurso. "As filas estavam impossíveis no ano passado", disse Arruda. Além da prática de esportes, há 270 estandes com equipamentos e 22 palestrantes ligados ao ecoturismo contando suas experiências, no Eldorado Adventure Congress, que será realizado paralelamente à feira, como o velejador Roberto Pandiani, que fez a Travessia do Drake até a Antártida num catamarã de 21 pés e está se preparando para a próxima aventura entre Miami e Nova York, em 2004. A Rádio Eldorado, parceira da feira, receberá em um espaço montado ouvintes, aventureiros, expositores e anunciantes da emissora. Haverá também um estúdio da Eldorado AM transmitindo o "Programa de Esportes", apresentado pelo jornalista Ary Pereira Jr, com reportagens de Fernando Solano. Os ingressos custam R$ 12. Menores de 10 anos não pagam. Horário de funcionamento: quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira das 14 às 22h . Sábado e domingo, das 10h às 22h.