Interior falido

Caros leitores, fim de ano feliz para alguns e triste para outros, mas o fato é que, com o término da temporada do futebol brasileiro, nossas atenções passam para os Estaduais do ano seguinte. A minha, mais precisamente, para o início do Campeonato Paulista. E as perguntas que não saem da mente são quase sempre as mesmas: será que os clubes do interior estão preparados para um torneio em que os únicos beneficiados são os times grandes? Por que a Federação Paulista de Futebol (FPF) ajuda sempre os mais favorecidos? Olha, sem fazer rodeios, acredito que, mais uma vez, o interior vai fazer apenas figuração no Estadual. Com exceção do Noroeste, de Bauru, que é um pouquinho mais organizado, os outros, como Guarani, Sertãozinho, Rio Claro, Ponte Preta e Paulista, seguem desprestigiados pela entidade que organiza o futebol de São Paulo. O presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, deveria, no mínimo, dobrar as cotas das equipes pequenas. E vou dizer a razão. Primeiro, porque esses times não disputam campeonatos rentáveis, portanto, ficam sem renda nenhuma por, pelo menos, sete meses do ano. Segundo, porque eles não negociam mais jogadores como antes. Já Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, além das cotas bem maiores, pedem dinheiro emprestado à federação a todo instante e ainda vendem jogadores com uma facilidade incrível. Desse jeito, é até covardia fazer campeonato, não é mesmo? * * * * * O futebol caipira mudou de cara. A maioria dos clubes é administrada por empresas ligadas a empresários. É um grande mercado para negociar jogadores. Só em Campinas, cidade onde vivo, sei de dois sujeitos que nunca chutaram uma bola e não têm a mínima noção de futebol que estão ficando milionários às custas de negociatas. Algo incoerente se levarmos em consideração que os clubes de verdade estão falidos. Isso tinha de mudar. A legislação tinha de mudar para o bem do esporte. * * * * * É inquestionável a competência do Mano Menezes, novo técnico do Corinthians. Ele ficou pouco mais de 2 anos e 7 meses no comando do Grêmio e fez um trabalho sensacional, conquistando títulos e formando uma equipe extremamente competitiva. Além de tudo isso, é um ser humano maravilhoso. Mesmo com todas essas qualidades, não acho certo um clube que tem uma dívida de quase R$ 100 milhões contratar um técnico para ganhar um salário tão alto. Isso pode parecer no mínimo irresponsabilidade. O Corinthians precisa correr atrás de jogadores que estejam com espírito de trabalhar em um clube de grande expressão e que entendam as dificuldades de associar isso a uma Segunda Divisão. A pressão vai ser maior do que nunca. Sem um elenco de qualidade, a diretoria pode contratar o maior técnico do mundo que nunca dará jeito. * * * * * Bom, vamos pôr fim a uma polêmica. Muito se questiona sobre a qualidade que cada jogador precisa ter para ser considerado craque. Isso é até relativo. Muitas opiniões podem ser diferentes. Mas, na minha, no Brasil só existe um craque de verdade. E ele joga no gol. O nome dele? Rogério Ceni. * * * * * Estive neste final de semana em Santo Antônio de Posse, minha terra natal. Fui a um evento chamado Festa da Nações, que arrecada fundos para instituições e famílias pobres da região. Fiquei muito feliz pela recepção carinhosa que tive, principalmente de velhos amigos da infância, caso dos parceiros Fábio Forone, Moacir Miranda e Mauro Bazani. Simplesmente inesquecível! COLABOROU RENATO NALESSO