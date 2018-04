Interlagos celebra 40 anos de tradição da corrida no País

Não é todo país com tradição no automobilismo que pode comemorar 40 anos ininterruptos de Fórmula 1. Pois o Brasil tem esse privilégio. A história da corrida de hoje, em Interlagos, começa, a rigor, naquele tórrido 30 de março de 1972. "Trouxemos para cá dois carros e, no total, éramos cinco pessoas", lembrou ontem, no autódromo, o inglês Herbie Blash, diretor esportivo da Brabham, na época, vencedora da prova não válida ainda para o Mundial, com o argentino Carlos Reutemann.

Blash, atualmente diretor adjunto de corrida, é um arquivo do GP do Brasil. "Creio ser o único profissional da Fórmula 1 que esteve aqui em todas as edições do evento", diz. E é mesmo, ao lado do promotor do espetáculo, Bernie Ecclestone, que nunca escondeu sua afinidade com o País. "Enquanto o Brasil desejar, terá a Fórmula 1", afirma o dirigente, cuja namorada, Fabiana Flosi, é brasileira. Ontem, Ecclestone e o prefeito Gilberto Kassab jantaram juntos. Dentre os temas que conversaram está a reforma da área de box e paddock de Interlagos, há muito requisitado pelas equipes. O contrato entre a Formula One Management (FOM), dirigida por Ecclestone, e a Prefeitura de São Paulo vai até 2014.

Nos dias da prova, o Estado ouviu dos personagens que fazem o show o que pensam do GP do Brasil. "Gosto de vir para cá. O circuito é muito legal e tenho boas e más memórias da prova. Em 2009, foi aqui que perdi o título para Jenson Button (Brawn GP), um golpe para mim. Mas foi em Interlagos, também, que venci, o que permitiu disputar e conquistar o Mundial em Abu Dabi", comenta Sebastian Vettel, da Red Bull, bicampeão do mundo.

Apesar das críticas à falta de espaço no paddock, não são poucos os que amam vir para o GP do Brasil, como o próprio Blash. "O entusiasmo do público é extraordinário. E sempre foi assim. Faz parte da natureza do brasileiro, e isso contagia a Fórmula 1." Blash, no entanto, depois de tanto tempo presente na prova, diz ter aprendido uma lição: "Quando desembarco aqui, seleciono a minha chave para funcionar na forma de ser dos brasileiros, ou seja, se algo está marcado para começar às 14 horas, posso chegar uma hora depois. Adoro este lugar."

O sucesso de Emerson Fittipaldi na Europa, em 1969, e sua contratação pela Lotus, já na temporada seguinte, abriu as portas para a Fórmula 1 vir para o Brasil, na visão de Chico Rosa, engenheiro do grupo da administração de Interlagos, sempre presente com Emerson nessa fase. "Todo mundo queria ver o novo ídolo do esporte", comenta. E já na sua sexta corrida, Emerson venceu na Fórmula 1.

O próprio Emerson acompanha o 40.º GP do Brasil. Há algum tempo, em conversa com o Estado, lembrou ter percorrido os 8 mil metros do traçado original em 1956, quando tinha 10 anos de idade. "Meu pai era o promotor da I Mil Milhas e dei umas voltas como passageiro na carretera de Catarino Andreatta. Foi paixão à primeira vista."

Se a história do GP do Brasil começou a ser escrita na prova extra do campeonato de 1972 e a Fórmula 1 veio ao País pelo fato de Emerson tornar-se campeão da Fórmula Ford e Fórmula 3 britânicas em 1969, tendo sido contratado na sequência pela Lotus, faz sentido afirmar que foram aquelas voltas na carretera, 55 anos atrás, que levaram Emerson a decidir seu rumo profissional e, portanto, a lançar a pedra fundamental da Fórmula 1 no Brasil. "Não havia pensado nisso", diz Emerson, rindo.

Torcida. Quem pode imaginar um torcedor levar uma bandeira para o autódromo a fim de torcer, essencialmente, para uma escuderia em particular. "Hoje de manhã, como em tantas ocasiões, vimos filas de torcedores com camisetas, bandeiras da Ferrari. No Brasil essa afeição parece ser ainda maior. É um orgulho para nós", comenta Stefano Domenicali, diretor do time de Maranello.

"Depois de 2000, quando Rubens (Barrichello), e depois 2006, Felipe (Massa) passaram a correr conosco cresceu ainda mais a aproximação entre nós." Num certo sentido, lembra Domenicali, o evento de São Paulo o remete a Monza. "Não há quem não goste de ver torcedores entusiasmados, como na Itália e no Brasil. É a marca dessas provas."

O austríaco Niki Lauda, campeão do mundo três vezes, hoje comentarista da TV alemã, também destaca o interesse do brasileiro pela Fórmula 1. "Veja este paddock, há vida, as pessoas se cruzam, conversam, sua paixão por automobilismo é como era a Fórmula 1. Quando vamos para outros autódromos modernos não há nada disso." Lauda ainda destaca a natureza do traçado. "Ainda que não seja o que conheci, mantém muitas de suas qualidades." Lauda não se lembrava da vitória em Interlagos, em 1976, com Ferrari.

Se fosse feito uma estatística, comenta Jacques Laffite, vencedor em 1979, pelo menos 95% dos pilotos atuais responderiam apreciar muito correr nos 4.309 metros do circuito. "Mesmo sem uma seção com curva de alta velocidade, o traçado agrada bastante, com suas subidas, descidas. Sente-se o calor humano aqui também como em bem poucos lugares."

Em 1978, o GP do Brasil foi disputado no recém-inaugurado Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e depois de 1981 a 1989 também. Regressou a São Paulo a partir de 1990. Dentre os momentos mais marcantes estão a vitória de Emerson, já campeão do mundo, em 1972, pela Lotus, a de José Carlos Pace, com Brabham, em 1975, Nelson Piquet, Brabham, 1983, Ayrton Senna, McLaren, 1991 e 1993, e Felipe Massa, Ferrari, 2008. Em cinco ocasiões o GP do Brasil definiu o título mundial, de 2005 a 2009.

"Meus dois mundiais ganhei em São Paulo. Jamais esquecerei a cidade, Interlagos, a forma como fui e sou recebido", destaca Fernando Alonso, campeão pela Renault em 2005 e 2006. Jenson Button, com Brawn GP, definiu o título em 2009. "Abracei-me com a bandeira de meu país (Inglaterra) e percorria os boxes, o paddock dizendo sou campeão do mundo, sou campeão do mundo. Dá para esquecer?", falou o atual piloto da McLaren.

"Apenas a menção de Interlagos, Brasil, gera prazer em mim". Nem mesmo a tentativa de assalto a mão armada, no ano passado, na saída do autódromo, foi capaz de fazer Button mudar sua sensação em relação ao GP do Brasil.

Ayrton Senna chegou a afirmar, em 1990, na volta da Fórmula 1 a sua cidade, São Paulo, que vencer o GP do Brasil corresponderia a conquistar o título mundial. "Se tivesse de escolher as edições do evento que mais emocionaram milhares de torcedores nas arquibancadas e milhões no mundo todo diria a vitória de Emerson, em 1973, a primeira de um brasileiro no Brasil, a de Pace, 1975, vi gente chorando, as de Senna, em 1991 e 1993, com aquela loucura das pessoas carregando o Senna, e aquela decisão épica de Mundial, em 2008, vencida pelo Massa, mas que deu o título ao Lewis Hamilton." A análise é de Chico Rosa, testemunha de todos os 40 GPs do Brasil.