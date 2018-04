Interlagos ganha arquibancada de R$ 17 mi

"Não fiz a vistoria, mas falei sobre a questão. Está sendo motivo de estudos. É evidente que faremos aquilo que o projeto indicar'', disse o prefeito, em referência ao planejamento de investimentos no autódromo - em discussão no plano diretor -, que deve sofrer grandes alterações. "A ideia é reformular totalmente os boxes e eventualmente até fazer uma demolição.''

O presidente da SP Turis, Caio Luiz Carvalho, responsável pelo circuito, reafirmou que Interlagos tem o grau mais alto de segurança homologado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e não tem sofrido reclamações da Fórmula 1 nesse sentido. "Temos que pensar na segurança do autódromo, mas também dos carros que correm aqui. Essa é uma responsabilidade de todos'', afirmou.

As três mortes recentes no circuito ocorreram em categorias turismo, mas a Fórmula 1, segundo a diretora executiva do Grande Prêmio do Brasil, Claudia Ito, não tem problemas com a Curva do Café. O setor permanece como está para a prova do dia 27, mas passará por renovação no próximo ano, quando, por pressão dos pilotos da Stock Car brasileira, deverá ganhar uma nova área de escape.

Esperança de grande público. Os organizadores do GP do Brasil esperam autódromo lotado, apesar de o título da Fórmula 1 já estar definido a favor de Sebastian Vettel, o piloto alemão da Red Bull, e mesmo com a temporada ruim dos pilotos brasileiros, notadamente Felipe Massa, da Ferrari.

"O público brasileiro é apaixonado pela Fórmula 1. Acredito que vamos ter autódromo lotado'', explicou Caio Carvalho. "E, mais do que isso, vai haver transmissão para o mundo inteiro, as imagens de São Paulo vão correr todo o planeta. Claro que o ideal é que houvesse algum brasileiro lutando pelo título. A gente torce para isso no futuro. Mas devemos ter hotéis cheios, cerca de 45 mil leitos ocupados e uma movimentação de R$ 250 milhões na economia da cidade.''

Diante dos investimentos feitos pela Prefeitura de São Paulo em Interlagos, Kassab defendeu ontem que o autódromo seja mais bem aproveitado, e com maior intensidade - atualmente, apenas as corridas de Fórmula 1 e Fórmula Truck conseguem lotação máxima no circuito paulistano. "Não tem nenhum sentido um equipamento como esse ficar em uso apenas para a Fórmula 1'', afirmou o prefeito.