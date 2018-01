Interlagos recebe Copa de Ciclismo As principais forças do ciclismo, como a Memorial/Santos, a Caloi e o Clube Esportivo São Caetano, disputam a terceira edição da Copa América de Ciclismo, dia 5, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Serão cerca de 500 atletas de todo o País e destaques do exterior.