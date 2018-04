Interlagos recebe os melhores do Brasileiro Interlagos é hoje palco para a última etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Três títulos estarão em jogo: os das categorias 250 Júnior, Hornet e Superbike. O campeão da 250 já é conhecido, o gaúcho Marciano Santin. Lucas Mattei, 66 e Alecsandre Brieda, 87, na Hornet e Gilson Scudeler, 162, na Superbike também buscam o título. A partir das 11h10 com entrada gratuita. Os convites devem ser retirados nas concessionárias Honda de São Paulo.