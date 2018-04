Interlagos terá regra diferente para a utilização da asa móvel

Durante a vistoria inicial de Charlie Whiting, delegado de segurança da FIA, em Interlagos, ontem, o dirigente inglês estabeleceu que o uso do chamado flap móvel (DRS), destinado a facilitar as ultrapassagens, não seguirá o padrão de outras pistas. "Essas manobras já são comuns aqui no fim da reta dos boxes (freada do S do Senna), por isso determinamos o início de seu uso na reta oposta de forma a não tornar as coisas fáceis demais'', disse.

O objetivo é evitar o que ocorreu com frequência na corrida de Abu Dabi, disputada há duas semanas, quando um piloto ultrapassava o adversário na reta e, logo e na seguinte, por também ser possível usar o DRS na reta, quem foi ultrapassado respondia com a mesma manobra e, no fundo, ninguém crescia na classificação.

Esse é o lado bom do traçado de 4.309 metros de Interlagos. Pela sua natureza, o trecho compreendido entre a saída da curva da Junção e a freada do S do Senna, cerca de 1.100 metros, apresenta muitas ultrapassagens, sem a necessidade do DRS.

Os pilotos poderão comandar o DRS apenas depois de 70 metros do início da reta oposta, posicionada na sequência da reta dos boxes, e não antes, dispondo, assim, de algo como 500 metros, apenas, até a freada do fim da reta para tentar fazer a ultrapassagem.

Whiting se reuniu ontem com o diretor de prova, Carlos Montagner, com o propósito de discutir a operação na pista depois das mudanças deste ano. "Nada de grande importância. Apenas fizemos o teste do trator de serviço e caminhão saindo do portão em frente aos boxes, por causa da redução da porta de acesso, decorrente do espaço perdido com a nova arquibancada'', explicou Montagner.

E a famosa Curva do Café, no início da reta dos boxes, onde ocorreram três acidentes fatais nos últimos anos, com carros de turismo e não do tipo fórmula, a alteração foi o asfaltamento dos cerca de dois metros que acompanham os aproximadamente 120 metros do chamado softwall, ou muro retrátil no caso de impacto. Antes era grama. Hoje Whiting realiza a inspeção final do circuito.

Os 24 pilotos que vão disputar o 40.º GP do Brasil estarão em Interlagos, hoje. Sebastian Vettel, da Red Bull, pode sábado tornar-se o recordista de pole positions em uma temporada. Tem, depois de 18 etapas, 13 poles e, se largar em primeiro, como no ano passado, ultrapassa Nigel Mansell, que em 1992, com Williams, estabeleceu 13 poles em 16 corridas realizadas.

Os primeiros treinos livres começam amanhã às 10 horas. / L.O.