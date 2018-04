Internacional ganha outra e fica perto da liderança O Internacional não deixou chance para o Palmeiras: venceu o Santo André por 2 a 0, ontem à noite no Bruno José Daniel, no ABC, e manteve a chance de terminar em primeiro lugar no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória do time gaúcho foram marcados por Taison e Alecsandro, no segundo tempo. O Inter passou a somar 33 pontos em 17 jogos, enquanto o time do ABC estacionou nos 18 pontos. O mau estado do gramado prejudicou as duas equipes. Mas no segundo tempo, com mais determinação, o Inter fez o primeiro gol, com Taison, após uma tabela com Giuliano, aos 23 minutos. Depois de ter um gol anulado e da expulsão de Taison, o Inter chegou ao segundo gol, feito por Alecsandro, de pênalti, aos 42 minutos. Na Ressacada, o Avaí voltou a vencer: bateu o Náutico por 2 a 1, com gols de Marquinhos e Eltinho; Emerson descontou.