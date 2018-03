Internacional: Inter vem forte em busca do tetra Nome: Sport Club Internacional Fundação: 04/04/1909 Presidente: Vitorio Carlos Costi Piffero End: Av. Padre Cacique, 891, Porto Alegre (RS) Site: www.internacional.com.br O Inter é forte favorito ao título. Ao contrário da maioria dos concorrentes, o time já está formado, não depende de reforços e tem um bom grupo de reservas. O clube chegou à situação atual mantendo a mesma base há quatro anos, com o zagueiro Índio, o volante Edinho, o meia Alex, o atacante Fernandão e o goleiro Clemer. Dois jogadores que já estrearam no final do ano passado, mas que se machucaram - o zagueiro Sorondo e o atacante Nilmar - podem ser considerados reforços de peso. O capitão Fernandão admite que o Inter vai buscar seu 4º título do Brasileirão. TÉCNICO:Abel Braga >títulos importantes: Libertadores (2006) e Mundial (2006) >último clube: Fluminense (2005) ESTÁDIO: Beira-Rio Localização: Av. Pde. Cacique, s/nº, P. Alegre (RS) Capacidade: 56 mil pessoas Inauguração oficial: 6/4/1969 TÍTULOS >1 Mundial Interclubes 2006 >1 Libertadores 2006 >3 Brasileiros 1975, 1976 e 1979 >1 Copa do Brasil 92 >38 Gaúchos 1927, 34, 40 a 45, 47, 48, 50 a 53, 55, 61, 69, 70 a 76, 78, 81 a 84, 91, 92, 94, 97, 2002 a 05, 2008 pontos no ranking da CBF: 1.803 colocação em 2007: 11º lugar títulos Brasileirão: 3 (1975,76 e 79 grande ídolo da história: Falcão, volante ELENCO GOLEIROS Clemer, Luiz Carlos, Muriel, Renan e Agenor ZAGUEIROS Danny Moraes, Índio, Marcão, Orozco, Sidnei, Sorondo e Tite LATERAIS Bustos, Jonas, Ramon e Ricardo Lopes VOLANTES Derley, Edinho, Guiñazu, Ji-Paraná, Magrão, Maycon e Wellington Monteiro MEIAS Alex, Andrezinho e Roger ATACANTES Adriano, Fernandão, Gil, Guto, Iarley, Walter e Nilmar