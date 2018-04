Internacional tenta atrapalhar planos do Palmeiras O Internacional só depende de suas forças para conquistar o título do primeiro turno: basta vencer os três jogos que lhe restam. O primeiro desafio é hoje, às 18h30, contra o Santo André, fora de casa. O duelo no ABC, ao menos no papel, parece fácil: o adversário está em crise e não vence há sete rodadas. Em Florianópolis, o favorito e intrépido Avaí pega o Náutico para defender invencibilidade de oito jogos e chegar mais próximo do G-4. A missão dos pernambucanos (18 pontos, 17.º lugar) é fugir da zona de rebaixamento.