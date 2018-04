Internado com pneumonia, Muhammad Ali pode ter alta nesta semana

No domingo, o porta-voz informara que a internação não preocupava porque Ali havia diagnosticado a doença de forma precoce. O quadro do ex-atleta era estável, de acordo com o primeiro comunicado do representante da família. Laila Ali, filha do lendário boxeador, agradeceu as orações dos fãs.

Muhammad Ali, que vai completar 73 anos no dia 17 de janeiro, luta contra o Mal de Parkinson desde o início da década de 80. Nos últimos anos, seu estado de saúde foi alvo de seguidos boatos, apontando uma rápida debilitação. Seus familiares, contudo, vieram a público para negar os frequentes rumores.

O ex-pugilista fez sua última aparição pública, antes da internação, em setembro. Ele participou de uma cerimônia de entrega de prêmios humanitários que levam seu nome, em Louisville. Mais recentemente, no início do mês, ele publicou uma foto sua em seu perfil no Instagram para negar novamente os boatos de que estaria com a saúde muito abalada.