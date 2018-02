Internazionale vence e segue na liderança Com gols de Jimenez e Julio Cruz, além de uma boa atuação de Ibrahimovic, a Internazionale venceu a Fiorentina por 2 a 0, ontem no campo do adversário, e se manteve na liderança do Campeonato Italiano. A Inter tem 31 pontos, três à frente da Roma, que bateu a Udinese no Olímpico por 2 a 1, com gols dos brasileiros Juan e Tadei.