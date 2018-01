Internos da Febem têm esporte radical A Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (Febem) promove, nesta quinta-feira, a primeira competição de skate entre adolescentes da unidade do Tatuapé. O evento, feito em parceria com a Associação dos Esportes Radicais de São Paulo, irá contar com 16 internos, além de skatistas profissionais que estarão se apresentando no local. As atividades dessa modalidade esportiva começaram a ser desenvolvidas na Febem no mês de setembro do ano passado e 90 internos estão participando ou já participaram. A medida faz parte do projeto da Fundação de estimular as práticas esportivas dentro das suas unidades.