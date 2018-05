Intervalo do Super Bowl 50 tem Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé

O tradicional show de intervalo não decepcionou os torcedores que foram ao Levi's Stadium, na Califórnia. A edição de número 50 do Super Bowl correspondeu às expectativas, com uma combinação interessante entre Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé. O vocalista do Coldplay, Chirs Martin, iniciou o show com “Viva la Vida”. Na sequência, já com o público empolgado, cantou “Paradise” e “Adventure of a Lifetime”.

Logo depois, Martin abriu espaço para Bruno Mars e Beyoncé protagonizarem uma espécie de batalha de danças, primeiro ao som de “Uptown Funk”, sucesso do cantor, e depois em “Formation”, da cantora. A apresentação levou o público ao delírio, no momento de maior empolgação do show do intervalo do Super Bowl 50.

Para finalizar, os três se uniram no palco e cantaram “Clocks” e “Fix You”. A organização do Super Bowl também exibiu um vídeo com imagens de shows de outros anos, desde Michael Jackson, passando por Paul McCartney, Rolling Stone e até Whitney Houston, que não se apresentou no intervalo, mas fez uma performance em 1991

EMOCIONANTE

Lady Gaga foi responsável por interpretar “The Star-Spangled Banner”, o hino dos Estados Unidos, antes do início da partida entre Denver Broncos e Carolina Panthers. Vestida em um terno vermelho brilhante e cintilante, a cantora, que pintou as unhas de azul, combinando com seus sapatos, foi ovacionada pelo público depois da apresentação. Ela se junta a uma longa lista de estrelas, como Whitney Houston, Mariah Carey e Christina Aguilera, que tiveram a honra de cantar antes do apito inicial do Super Bowl. No ano passado, Idina Menzel interpretou o hino no University of Phoenix Stadium e, assim como Lady Gaga, emocionou o público.

CELEBRIDADES

O Super Bowl contou também com muitos famosos nas arquibancadas. Atuando no Orlando City, da MLS, Kaká registrou nas redes sociais sua presença no Levi’s Stadium. O ex-jogador David Beckham foi outro que esteve na decisão decisão. As modelos Alessandra Ambrósio e Gisele Bündchen, o cantor Usher, os astros da NBA, Stephen Curry e Kevin Durant, os atores Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones também acompanharam o jogo no estádio.