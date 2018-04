Invencibilidade vira obsessão Aumentar a invencibilidade passou a ser o novo objetivo de Dunga à frente da seleção brasileira. A equipe não sabe o que é perder há 19 partidas - desde os 2 a 0 a favor do Paraguai, em 15 de junho de 2008 -, venceu as últimas 11 e a meta do mal-humorado treinador é melhorar seus números. "Faltam dois jogos e quero terminar o ano vencendo"", exigiu Dunga anteontem, após a vitória sobre o Chile, por 4 a 2, em Salvador. "Essa é a mentalidade deste grupo.""