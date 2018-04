Investidor tem prejuízo com Neymar

Na ocasião, a empresa brasileira esperava faturar R$ 58 milhões com a eventual venda do craque ao Real Madrid. Apostou na negociação e se deu mal. Agora corre o risco de ficar sem nada, após o novo contrato firmado entre Neymar e o Santos, que prevê a liberação de graça do craque em 2014.

Analistas do mercado indicam que os grandes investidores do futebol brasileiro vão pensar duas vezes antes de negociar a compra de direitos de jogadores, após o caso DIS e Neymar. Depois desse episódio, dizem os analistas, não há mais margem de segurança nos investimentos em atletas.

Mourinho na bronca. O Real Madrid ainda sente os efeitos da renovação do contrato entre Neymar e Santos. O técnico José Mourinho, segundo o diário Marca, disse que não quer saber mais do craque santista no seu grupo. Mourinho garantiu, sempre segundo o jornal, que enquanto ele for o treinador do Real Madrid Neymar não joga no seu time.

O presidente Florentino Perez também não digeriu a decisão de Neymar. É consenso no clube espanhol de que o pai do jogador foi o responsável pelo fim das negociações com Real (leia mais sobre Neymar pág. E8).