Investigação por assassinato

O policial Luigi Spaccarotella, que matou com um tiro o torcedor da Lazio, Gabrieli Sandri, domingo, será investigado por assassinato e não mais por homicídio involuntário. O anúncio foi feito pelo advogado do policial, Francesco Molino. "O tribunal mudou a acusação." Sandri recebeu um tiro no pescoço quando estava sentado dentro de um automóvel parado em um posto de gasolina de uma rodovia próxima a Arezzo, na Toscana. Ennio Di Cicco, promotor de Arezzo, afirmou que no posto de gasolina foram encontradas facas e guarda-chuvas. Os quatro ocupantes do veículo onde estava Sandri estão sendo investigados por levar estes objetos, que poderiam ser usados como armas. A polícia de Arezzo, a princípio, afirmou que o policial Luigi Spaccarotella atirou para cima na tentativa de deter uma briga entre torcedores da Lazio e da Juventus, mas mudou sua versão e admitiu que a arma foi utilizada horizontalmente. Na versão do Ministro do Interior, Giuliano Amato, o policial disparou com os braços estendidos a cerca de 40 metros de onde estava o carro de Gabrieli Sandri. A morte do torcedor da Lazio causou uma série de incidentes por toda a Itália. Mais de 40 pessoas foram presas e três ficaram feridas. BOLA EM JOGO A Federação Italiana confirmou o retorno dos jogos para os dias 24 e 25. As Séries B e C não serão disputadas neste fim de semana, assim como a Série A, por causa da rodada das Eliminatórias da Eurocopa. A Itália tem jogo decisivo em Glasgow, diante da Escócia. O goleiro Buffon afirmou que quer vencer a Escócia para dedicar o triunfo para a família de Sandri. "Acho que seria um pequeno, mas significativo sinal de paz e de respeito a um rapaz que amava o futebol e cuja morte foi uma trágica fatalidade, que não tem a ver com este esporte", disse o goleiro da Juventus. Milan, Roma, Atalanta, Catania, Sampdoria e Torino não poderão ter a companhia de seus torcedores nos jogos fora de casa nas próximas rodadas.