Invicta, Rexona recebe São Caetano A Rexona/Ades, líder invicta, recebe o São Caetano nesta quarta-feira, às 20 horas, no Rio, pela Superliga Feminina de Vôlei. O time do técnico Bernardinho soma 18 pontos e a equipe do ABC tem 11, na sétima e penúltima colocação. A rodada ainda terá a vice-líder Finasa/Osasco contra o Macaé, às 20h30. Outros jogos do dia: Sesi-MG x Brasil Telecom/DF, às 18h30, em Uberlândia; e Oi/Campos x MRV/Minas, às 19h30, em Campos