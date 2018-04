Ipatinga e Vitória também voltam à elite Minas Gerais terá outro representante na Série A do Brasileiro em 2008: o Ipatinga. A torcida fez grande festa, ontem, no Ipatingão, com a vitória por 3 a 2 sobre o Marília. O time mineiro chegou a 61 pontos e pode, ainda, até ser campeão da Série B. Com a vitória do Coritiba diante da Portuguesa por 2 a 0, a equipe do Paraná soma 66 pontos, mas restam duas rodadas para o encerramento, o que permite ao Ipatinga sonhar ainda até com o título. O destaque do Ipatinga, ontem, foi Gerson Magrão, autor do primeiro gol com belo chute de fora da área, aos 17 minutos, e do terceiro. O clube de Minas chegou a fazer 3 a 0, mas passou sufoco no fim com o avanço do Marília, que fez dois gols na segunda etapa. Já a derrota deixou o Marília de fora da Série A. Outra equipe que garantiu passagem para a elite do futebol brasileiro foi o Vitória, ao vencer no Barradão, em Salvador, o CRB por 4 a 1. O clube baiano tem, agora, 58 pontos. O Brasiliense, que ontem ganhou do Santa Cruz por 3 a 0, poderia atingir 58 pontos, mas com três vitórias a menos, hoje, perderia no desempate. Do outro lado da tabela, o Paulista deu-se muito bem ao vencer o Criciúma fora de casa por 2 a 1. Outros resultados: Ponte Preta 0 x 0 Avaí, Santo André 1 x 0 Gama, Ituano 2 x 1 Remo, Fortaleza 0 x 1 São Caetano e Grêmio Barueri 2 x 1 Ceará.