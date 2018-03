Ipatinga: Força para não voltar à Série B Nome: Ipatinga Futebol Clube Fundação: 21/5/1998 Presidente: Itair Machado de Souza End: Rua Jequitibá, 988, Ipatinga (MG) Site: www.ipatingafc.com.br Caçula da Série A do Brasileirão, o Ipatinga vai estrear na elite tentando apagar a má impressão deixada com o rebaixamento para a segunda divisão mineira. Para não repetir o vexame, foi atrás de reforços. Além da chegada do técnico Giba, contratou o zagueiro Thiago Vieira, do Bragantino, Toninho, Renato e Jackson, do Guaratinguetá. Giba indicou ainda o atacante Neto Baiano, com quem trabalhou no Paulista. E tem Osmar, emprestado pelo Palmeiras. ranking geral da CBF: 88º lugar pontos no ranking: 127 Série B 2007: 2ºlugar TÉCNICO:Giba >título importante: Brasileiro da Série C (2001) >último clube: Paulista (2008) ESTÁDIO: Ipatingão localização: Avenida Burlem Marx, s/nº capacidade: 24.500 pessoas inauguração oficial: 13/11/82 ELENCO GOLEIROS Fernando, Fred, Posso ZAGUEIROS Toninho, Henrique, Renato, Tiago, Gian e Léo Oliveira LATERAIS Beto, Mariano, Marinho Donizete, Ricardo e Márcio Gabriel VOLANTES A. Recife, Salino, Marcelo Costa, Paulinho e Jackson MEIAS Gerson Magrão, Hugo e Rodriguinho ATACANTES Adeílson, Neto Baiano, Osmar, William, Ely Tadeu, Marcelo e Ricardinho