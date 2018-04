Irã premia judoca que se recusou a lutar O governo do Irã deu prêmio de US$ 125 mil a Arash Miresmaeili, que se negou a enfrentar o israelense Ehud Vaks no torneio de judô da Olimpíada. A soma oferecida ao judoca é a mesma entregue a Hossein Rezazadeh, medalha de ouro no halterofilismo. Com esse gesto, as autoridades locais deixaram clara sua aprovação à ?obediência? de Miresmaili, já que o país não reconhece Israel. As autoridades olímpicas e da Federação Internacional de Judô saíram da saia-justa ao afirmar que o iraniano não lutou porque estava acima do peso da categoria (até 66 kg).