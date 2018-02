Iranianas querem autorização para praticar o 'Zurkhaneh'

Depois do futebol, uma nova polêmica surgiu no Irã relacionada a esportes praticados por mulheres. Desta vez, a questão é o direito de as mulheres praticarem o Zurkhaneh, uma espécie de exibição considerada como expressão não só de força física, mas também espiritual, vista como esporte no Irã. O governo de Teerã, em parceria com o Ministério da Educação, lançou uma iniciativa para a reestruturação de 17 centros, alguns em universidades, onde acontecem as apresentações dos praticantes de Zurkhaneh, até agora praticado exclusivamente por homens. Sete centros já foram reformados, enquanto os outros dez deverão estar prontos até o final do ano iraniano, que acaba em 21 de março de 2008. Aproveitando a ocasião, "muitas mulheres pediram para participar dessas provas", disse ao jornal reformista Etemad o vice-presidente da Federação para os Esportes Tradicionais, Nurollah Hedayat. As reações negativas não demoraram, mas foram confrontadas por um importante líder religioso. "Se os homens e as mulheres se exercitam nessa modalidade separadamente, não há nada na Sharia [código de leis islâmico] que o proíba", assegurou o aiatolá Makarem Shirazi. O Zurkhaneh (que na tradução literal quer dizer "casa da força") é praticado em ambientes tradicionais, fortemente impregnados pelos valores da religião islâmica xiita. Os atletas se exibem em grupos, com movimentos rítmicos e levantando pesos. A exibição acontece no Gud, um local subterrâneo, em salas localizadas nos bazares das cidades. Não somente a prática do esporte, mas também o acesso de mulheres a esses locais é severamente vetado. Regras similares àquelas aplicadas no Japão para o sumô, no qual nenhuma mulher pode, em nenhum momento, subir no dohyo, o espaço em que acontecem os combates, que é considerado sagrado. Já tem mais de dez anos que grupos de mulheres pedem às autoridades permissão para praticar esse esporte, afirma o jornal Etemad. "A maior parte dos especialistas aos quais pedimos uma opinião se disseram contrários e nós sugerimos às senhoras que se exercitem em ambientes diferentes das salas tradicionais", explicou Hedayat. No entanto, a opinião diferente expressada pelo aiatolá Makarem Shirazi parece poder abrir uma nova disputa, similar àquela que ocorre há anos na República islâmica sobre a manutenção da proibição de acesso do público feminino aos estádios de futebol onde acontecem os jogos entre homens. A essa questão foi acrescentada há poucos dias uma outra polêmica, levantada pelo líder religioso da cidade de Mashhad, aiatolá Ahmad Alam ol Hoda. Este pediu ao governo que proíba a participação das mulheres nas competições esportivas no exterior, afirmando que, já que não são respeitadas as regras islâmicas de vestuário, as mesmas "difundem a corrupção".