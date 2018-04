Iraniano leva ouro no tae kwon do O iraniano Hadi Saei Bonehkohal conquistou a medalha de ouro na categoria 68 quilos do torneio olímpico de tae kwon do, nesta sexta-feira. A prata ficou com Huang Chih Hsiung, de Taiwan, e o bronze com o sul-coreano Song Myeong-seob.