Iraque terá delegação nos Jogos de Atenas Apesar das imensas dificuldades provocadas pela guerra contra os Estados Unidos, o Iraque deverá enviar uma delegação para participar dos Jogos Olímpicos de Atenas. Segundo anúncio feito nesta quinta-feira pelo presidente do recém-criado Comitê Olímpico Nacional (CON) do Iraque, Ahmed al-Sammarai, o país pretende enviar uma delegação à Grécia. ?É isso que esperamos. Vamos erguer a bandeira do Iraque nos próximos Jogos de Atenas?, disse o dirigente. Os esforços para preparar uma delegação já começaram. Quatro lutadores iraquianos foram convidados para treinar no estado norte-americano do Colorado. Além disso, o COI está patrocinando campos de treinamentos em território iraquiano. A última participação de uma delegação iraquiana em Jogos Olímpicos aconteceu em 1988, em Seul. Depois disso, o país foi punido pela ONU em conseqüência da invasão ao Kuwait, em 1990. A partir daí, não voltou mais a participar das olimpíadas. No dia 27 deste mês, o Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) vai se reunir para discutir, entre outras questões, a suspensão das sanções contra o Iraque.