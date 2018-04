Irlanda pede desculpas a Vanderlei O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que liderava a prova da maratona na Olimpíada de Atenas, domingo, quando foi derrubado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan, recebeu hoje pedidos de desculpas do ministro das Artes, Turismo e Esportes da Irlanda, John O?Donoghue, do presidente do Comitê Olímpico Irlandês, Pat Hickey, e do irmão de Horan, Don Horan. A conversa ocorreu durante entrevista para o programa Live Line, da RTE - Rádio 1, de Dublin, em que o atleta foi convidado para receber uma homenagem na Maratona de Dublin, no dia 25 de outubro. "Eles ficaram muito aborrecidos com o que aconteceu e pediram desculpas em nome de todo o povo da Irlanda", disse Vanderlei, de Maringá, no Paraná. "Respondi que não guardo mágoa. Meu objetivo era ganhar a medalha olímpica e isso, graças a Deus, eu consegui." Ouro - No dia 10, junto com todos os brasileiros que conquistaram medalha em Atenas, Vanderlei estará em São Paulo para receber o Prêmio Ouro Olímpico, da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O maratonista ganhará 2 quilos de ouro, ou aproximadamente R$ 76 mil - a premiação como se tivesse vencido a maratona e ainda dobrada por fazer parte do Clube de Atletismo BM&F. O Prêmio Ouro Olímpico existe desde Seul/88. Até Atenas, foram distribuídos 33,54 quilos de ouro. Agora, pelas dez medalhas, serão outros 11,4 kg. O critério da BM&F é dar 1 quilo pela medalha de ouro, meio pela prata e 250g pelo bronze. Nos esportes coletivos, todos os atletas são premiados, mas levam quantia menor. Assim, além dos 2 quilos de Vanderlei, Robert Scheidt ganhará 1 quilo, Torben Grael e Marcelo Ferreira meio cada um, assim como Ricardo e Emanuel, do vôlei de praia. No vôlei, cada um dos doze jogadores receberá 250 g. Pela prata, as 19 jogadoras do futebol olímpico levarão 100g cada, enquanto Rodrigo Pessoa fica com 500g e Shelda e Adriana, 250g cada. Pelo bronze, Leandro Guilheiro e Flávio Canto receberão 250g cada.