Irlandês é campeão mundial no hipismo O irlandês Dermott Lennon é o novo campeão mundial de hipismo. Ele venceu neste domingo a prova de saltos no Jogos Mundiais Eqüestres, em Jerez de La Frontera, na Espanha. O francês Eric Navet ficou com o vice-campeonato. O brasileiro Rodrigo Pessoa, que defendia o título, não foi bem na fase de classificação e nem participou da final do concurso.